 

Жасмин встретилась со скрывающимся от правосудия мужем Иланом Шором в Израиле

04.11.2020, 11:53, Разное

Александр Стояногло, который является генпрокурором Молдовы, рассказал о том, что скрывающийся от правосудия Илан Шор обосновался в Израиле. Недавно стало известно, что его супруга – певица Жасмин, прилетела в эту страну, чтобы встретиться с мужем.
Во время карантина Сара Шор говорила поклонникам о том, что уже несколько месяцев не видела супруга, который живет в Молдове. Однако, как только открылись границы, Жасмин с дочерью и сыном полетела не в эту страну, а в Израиль. В Instagram артистка писала, что давно мечтала сменить обстановку, поэтому приехала с детьми погостить у ее бабушки и отдохнуть у моря.

По словам генерального прокурора Молдовы, Илан Шор перебрался в Израиль еще в прошлом году. На родине молдавскому бизнесмену грозит тюремное заключение, так как его обвиняют в хищении миллиарда долларов из Banca de Economii. Властям Израиля был подан запрос об экстрадиции супруга певицы, но ситуация усложняется тем, что он имеет израильское гражданство. Александр Стояногло отметил, что если удастся предоставить веские доказательства, говорящие о вине человека, то теоретически Израиль может выдать своего гражданина. В отношении Илана Шора расследовали только часть эпизодов, которые были связаны с крупными хищениями из Banca de Economii. Кроме этого, он являлся основным акционером еще в двух финансовых учреждениях.



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