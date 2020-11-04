 

Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов

04.11.2020, 11:50, Разное

Польское правительство откладывает исполнение решения суда о запрете абортов на фоне массовых протестов. Об этом, как передает Guardian, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации», — пояснил он.

В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.

В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли около 150 тысяч человек. Участники протестных акций перекрывали дороги, в ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.

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Источник: Новая газета



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