Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США

04.11.2020, 10:43, Разное

Президент поблагодарил американцев за поддержку и объявил, что выиграл выборы в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине. Голоса там еще не подсчитаны.

Сейчас у Дональда Трампа 213 голосов выборщиков, у Джо Байдена – 225. Для победы нужно 270.

Объявлять себя победителем выборов президента США глава Белого дома не стал. Он заявил, что “скорее всего” выиграл.

Трамп пожаловался на мошенничество в ходе голосования. Он заявил, что намерен потребовать остановить подсчет голосов по почте. В случае чего президент намерен идти в Верховный суд.

Сейчас интрига сохраняется в семи колеблющихся штатах. По предварительным подсчетам, шесть из них за Трампа. Если ситуацию не изменит подсчет поданных по почте голосов, глава Белого дома сможет переизбраться.

В этом году из-за пандемии коронавируса подсчет голосов может затянуться. Более 100 миллионов американцев голосовали на выборах президента США досрочно, в том числе по почте.

На подсчет их голосов может уйти несколько дней. Вряд ли итоговые результаты объявят 4 ноября.

Если Дональд Трамп и Джо Байден не признают поражения, повторится ситуация 2000 года. Тогда за пост главы Белого дома боролись республиканец Джордж Буш – младший и демократ Альберт Гор. Пересчет голосов и вмешательство Верховного суда решили исход выборов в пользу первого.