Найден суперфуд для защиты от коронавируса

04.11.2020, 10:53, Разное

Медики назвали суперфуд, который поможет защитить организм от коронавируса. Речь идет о жире морских рыб. Считается, в что в осенне-зимний период нельзя допускать дефицита витамина D, поскольку при недостатке элемента COVID-19 переносится сложнее.

Употреблять витамин D можно в виде специальных добавок из аптеки. Однако есть и продукты, где данный элемент содержится в огромном количестве, например, в жире морских рыб. Витамин также содержится в желтке куриного яйца. Как считает диетолог Татьяна Денисова, морскую рыбу нужно употреблять два-три раза в неделю.

Витамин D можно найти и в консервах отечественного производства. Наряду с вкусовыми качествами у печени трески и минтая присутствует уникальный состав. В частности, в 100 граммах продукта содержится 1000% от дневной нормы витамина D, а в сельди 300%. Печень трески и минтая к тому же имеет элементы, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и иммунитет в целом. Эксперт назвал продукт суперфудом, употребление которого очень полезно, в особенности в условиях пандемии.

Средняя банка печени минтая в РФ стоит около 150-170 рублей. Если говорить о печени трески, то за нее придется отдать 200-250 рублей.