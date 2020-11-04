Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

04.11.2020, 10:53, Разное

Юмористу Гарику Харламову, который недавно официально развелся с актрисой Кристиной Асмус, предложили принять участие в романтическом шоу «Холостяк». На экранах комика хотят видеть поклонники.

Пользователи считают, что сезон «Холостяка» с участием Харламова стал бы лучшим за всю историю шоу. При этом вести проект должна Лариса Гузеева. Пользователи предложили бывшему мужу Кристины Асмус выбирать себе невест под прицелом телекамер в комментариях к шутливому посту о новом челлендже. Харламов поинтересовался у фолловеров, насколько им свойственно целомудрие и воздержание.

Забавное предложение подписчиков не является оригинальным. Недавно юморист уже пытался спародировать шоу «Холостяк». Он шутливо высмеял бывшую жену Кристину Асмус, а в качестве спутницы «выбрал» Тимура Батрутдинова с усами.

Напомним, что героем следующего сезона «Холостяка» станет рэпер Тимати. Претендентки со всей РФ подали рекордное количество заявок на участие в проекте. Сам же артист объявил о том, что он будет искать любовь в эфире телешоу спустя месяц после расставания с моделью Анастасией Решетовой.