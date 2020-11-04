Елена Степаненко требует провести тест ДНК сыну Брухуновой и Петросяна

04.11.2020, 10:53, Разное

Юмористка Елена Степаненко сильно сомневается, что Татьяна Брухунова родила долгожданного сына от Евгения Петросясна. Аналогичного мнения придерживается и дочь Викторина. Обе они требуют проведения теста ДНК.

По словам представителя Елены Степаненко, Брухунова могла забеременеть посредством ЭКО. Отмечается, что зачатие долго не наступало, а потом внезапно звездные супруги показали сына Вагана. Это дало повод юмористке сомневаться в биологическом отцовстве бывшего мужа.

Дочь Петросяна, которую зовут Викторина, также настаивает на проведении специльной экспертизы на установление отцовства по отношению к маленькому Вагану. Ее знакомые рассказали журналистам, что 75-летний комик не способен зачать ребенка. Все дело в том, что у Евгения Вагановича уже присутствует огромное число заболеваний, поэтому вряд ли у него продолжает работать репродуктивная функция, пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что Петросян рассекретил информацию о рождении сына по случаю своего 75-летия. Наследника Вагана еще минувшей весной ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова. Сейчас она полностью окунулась в материнство.