Полиция опровергла информацию о захвате заложников в квартире в Москве
04.11.2020, 9:48, Новости дня
Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве сообщили, что «информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный злоумышленник якобы захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв.
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