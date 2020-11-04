Полиция опровергла информацию о захвате заложников в квартире в Москве

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04.11.2020, 9:48, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИнформация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве сообщили, что «информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный злоумышленник якобы захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв.



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