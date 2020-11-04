Стали известны предварительные результаты президентских выборов в США

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04.11.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИсход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.

Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10), передает РИА «Новости».

Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (шесть выборщиков).

Также Трамп лидирует на Аляске (три выборщика).

Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба сохраняют реальные шансы на избрание.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что собирается объявить о «большой победе».

Между тем на фоне выборов начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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