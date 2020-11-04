Итоговый форум Общественной палаты «Сообщество» прошел в Москве

04.11.2020, 10:48, Новости дня

Проблемы развития института общественного контроля, вопросы взаимодействия субъектов общественного контроля, профильных структур и органов власти обсуждались на площадках итогового форума Общественной палаты (ОП) «Сообщество», проходившего в Москве 2-3 ноября.

Форум подвел итоги работы гражданского общества в 2020 году. В рамках первого дня работы состоялось заседание Совета общественных палат России, на котором итогами своей деятельности поделились члены федеральной и руководители региональных общественных палат, говорится в сообщении на сайте форума.

Роль общественных палат в формировании ОНК, в вопросах ресоциализации – основные направления работы Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, о которых рассказал ее председатель Александр Воронцов.

«Мы проанализировали серьезные, интересные, положительные практики, которые институт общественного контроля наработал за 12 лет своего существования, и пришли к выводу, что полноценного обмена информацией и этими удачными практиками между регионами нет. Кроме того, перечень проблем, которые есть в каждом регионе, зачастую схож, и они пока не решены ввиду технических сложностей, отсутствия финансирования и т. д. Но, варясь в собственном соку, каждая ОНК имеет меньше потенциала для решения этих проблем, есть ряд моментов, которые выходят за рамки субъектовой юрисдикции, требуют консолидации усилий, потребность в некоем объединяющем механизме», – поделился он, подчеркнув, что общение с коллегами на площадках форума только укрепило эти выводы.

По его мнению, такой объединяющей, консультационной структурой может стать Координационный совет ОНК, который консолидирует все общественные наблюдательные комиссии на одной площадке – такой площадкой должна стать ОП в лице профильной комиссии.

«У нас есть аналогичная структура, которая уже зарекомендовала себя как работающий механизм, – это Совет общественных палат России, площадка для обмена положительным опытом решения проблем, дискуссий, сопровождения деятельности региональных общественников. Нам ничто не мешает создать такой формат и для ОНК – не руководящий, а консультационный, совещательный, координирующий орган. С руководством Палаты вопрос обсуждался, мы занимаемся подготовкой соответствующей нормативной базы, и, надеюсь, в ближайшее время такая структура появится и позволит нам более качественно и глубоко погружаться в вопросы общественного контроля, повысит продуктивность работы ОНК в различных субъектах России», – сообщил он.

Координационный совет ОНК при ОП не должен быть закрытой структурой, считает Воронцов, в него должны войти представители экспертного сообщества, которые уже имеют опыт правозащитной деятельности.

Коллегу поддержал заместитель председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов: «Действительно, сегодня ситуацию с ОНК можно охарактеризовать, как в народе говорится, кто в лес, кто по дрова. Каждая ОНК независима, и с точки зрения законодательства это правильно и хорошо. Но иногда очень странно получается, когда в одной большой стране к одному и тому же направлению работы совсем разный подход. Более того, в регионах есть положительные примеры, которые не транслируются дальше, а где-то возникают сложные ситуации, и люди не знают, как из них выйти. Поэтому, на мой взгляд, вопрос координации ОНК назрел давно, причем на уровне председателей комиссий, которые должны оперативно обмениваться информацией. Мне кажется, Общественная палата – то место, где могла бы происходить координация всех этих процессов. И я очень рад, что наша комиссия будет продвигать инициативу по созданию Координационного совета ОНК».