Определены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена»

04.11.2020, 10:32, Новости дня

В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 11-классников.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

20 школ получили по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 тыс. 200 человек) смогут поехать в «Артек».

Торжественная церемония объявления победителей состоялась на «Артек-Арене». В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

С приветственным словом к финалистам конкурса обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко: «Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!».

Также Кириенко объявил о дополнительных призах, которые получат педагоги, подготовившие финалистов: «Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей «Большой перемены». Из-за эпидемии они не смогли очно присутствовать здесь, на финале. Но сегодня мы с партнерами: Сбербанком, «Росатомом» и РЖД решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тыс. рублей».

Он отметил, что для педагогов будет разработана образовательная программа, также они получат путевки в отель «Мрия» в Крыму.

Кириенко напомнил, что конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Будущих конкурсантов ждет ряд нововведений. В частности, участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.

«Многие идеи по развитию конкурса были предложены самими участниками «Большой перемены», – добавил Сергей Кириенко.

На церемонии закрытия финала конкурсанты «Большой перемены» спели на одной сцене со звездами – Клавой Кокой, Мотом, Звонким и Стасом Море.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил финалистов, у которых день проведения финала совпал с днем рождения, и вручил им памятные подарки от «Большой перемены».

«Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться. Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед. Уверен, что этот финал станет для школьников не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития и самореализации», – добавил Комиссаров.

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1 тыс. 200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.