Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

04.11.2020, 10:32, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что победил на выборах.

«Честно говоря, мы выиграли эти выборы», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он назвал предварительные результаты голосования «феноменальными», передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что некая «группа людей» якобы пытается «лишить американцев права на выражение своей воли на выборах». По его словам, в стране «имеет место большое мошенничество на выборах».

Трамп добавил, что республиканцы хотят, чтобы «все голосование закончилось».

«Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени», – сказал он.

Американский лидер добавил, что готов обратиться в верховный суд для разрешения вопроса об итогах выборов.

Трамп также заявил, что удалось выиграть штаты, в которых республиканцы не ожидали одержать победу. По его словам, уже выиграны Флорида, Огайо, Техас, «ясно, что мы выиграли Джорджию и Северную Каролину». Также возможно, что в Аризоне поддержат Трампа, «осталось еще немало голосов, которые мы можем получить».

Трамп добавил, что он и его сторонники готовятся к «большому празднованию». Завершая выступление, он поднял кулак в знак победы.

Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов в США.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах».

Между тем на фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.