 

В РФ за сутки выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса

04.11.2020, 10:32, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 19 768 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5826, Санкт-Петербурге – 1031, Московской области – 569.

Всего в стране выявлено 1 693 454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 266 931 человек, из них 15 567 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 389 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 29 217 человек.

Накануне, 3 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 648. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1120.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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