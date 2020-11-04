 

Мнение: О трёх чудесах Трампа

04.11.2020, 10:30, Разное


Фото © Reuters.

Ещё недавно, буквально несколько недель и даже дней назад, это казалось невозможным, невероятным. Опросы – вопили, кричали, что 45-й президент США Дональд Трамп – всё. Безнадежен. Социологи говорили тоже самое.

А вообще – увлекательный процесс: смотреть, как ходят туда-сюда чаши весов на выборах по совершенно непонятной нам, россиянам, системе.

Когда за кандидатов голосуют не напрямую, а через выборщиков. Когда господствует принцип победитель получает всё. Когда исход следующих четырёх лет для державы и мира может зависеть от нескольких сотен человек. И даже от одного человека – см. комедию «Swing Vote» и её слоган «One ordinary guy is giving the candidates a reason to run».

Но чем бы ни закончились эти выборы в #США, уже понятно одно. Непредсказуемый Дональд #Трамп точно совершил чудо. Он резко сократил отставание от Джо Байдена в гонке за голоса в ключевых американских штатах, которые решат судьбу выборов-2020. Хотя на общестрановом уровне бывший вице-президент опережает действующего президента на 6 процентных пунктов, в шести колеблющихся штатах, где определится исход голосования, его отрыв за две недели сжался более чем вдвое.

И первые результаты подсчёта голосов по штатам показывают, что всё возможно. Пока же нынешний глава Белого дома показывает ещё одно чудо. Аутсайдер президентской гонки неожиданно опережает фаворита по голосам.

Конечно, этого мало для успеха. Но пока видно, что Дональд Трамп – вопреки прогнозам – берёт Флориду, один из тех колеблющихся штатов, где победа критически важна для него.

Неясна ситуация в Техасе и Пенсильвании. В 2016-м оба этих штата были за экстравагантного миллиардера, что помогло тому выиграть. Сейчас они – на данную минуту – отдают предпочтение его сопернику.

Но подсчёт голосов ещё идёт. Флорида тоже поначалу была за Сонного Джо, а затем раздухарилась. И ведь ещё будет подсчёт дистанционных бюллетеней…

Скучать не придётся.

А вы за кого – за Дональда Трампа или за Джо Байдена?

View Poll: Выборы 2020

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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