Выборы в США. Трамп лидирует в шести ключевых штатах, но Байден все же впереди – Politico

04.11.2020, 10:25, Новости дня

Кандидат от Республиканской партии, действующий глава Белого дома CША Дональд Трамп побеждает своего конкурента, представителя Демократической партии Джо Байдена во всех шести ключевых штатах, где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победят на выборах. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов американского издания Politico.

Трамп набрал преимущество в 3% во Флориде (29 голосов избирателей), в Джорджии он опередил своего конкурента на 2,6% (16 голосов).

В Айове посчитано 99% бюллетеней, преимущество Трампа над Байденом составляет более 9% (шесть голосов), в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидирует в 1,4%.

Преимущество Трампа в Техасе (38 голосов) составляет почти 6%, в этом штате посчитано 82% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней, Трамп лидирует с отрывом в 8%.

Скриншот: Рolitico.com

Все же, по информации Politico, Байден опережает Трампа по общему количеству голосов избирателей: за ним 224 голоса против 213 у Трампа.

По последним данным агентства Reuters, Трамп опережал Байдена на три голоса. Промежуточный результат Трампа составляет 213 голосов выборщиков, а Байдена – 210. По состоянию на 6.45 по киевскому времени лидировал Байден с отрывом в 78 голосов.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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