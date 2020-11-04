 

“Еще тот шутник”. Потап рассказал, как они с Настей “побывали” в Японии

04.11.2020, 10:25, Новости дня

Украинский рэпер, музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 2 ноября опубликовал в Instagram фото со своей женой, певицей NK (Настей Каменских), на котором они запечатлены в масках на фоне небоскреба.

Геолокацией рэпер отметил Токио (Япония). 

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* @kamenskux

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Ноя 2020 в 9:39 PST

Вечером 3 ноября Потап в новом посте рассказал, что на самом деле они с Каменских гуляли по Киеву, и определенное место в центре города ему напомнило Японию.

“Мне позвонили все знаклмые и спросили: “А вы что, в Японии?” – признался он. Также Потап отметил, что некоторые издания выпустили новость о их с Настей поездке в Японию.

“Привет журналистам и читателям из Японии”, – написал он.

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Привет Журналистам и Читателям из Японии * @kamenskux

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Ноя 2020 в 10:03 PST

“Леша, ты еще тот шутник”, – отметил подписчик kuchma288.

С 2006-го по 2017 год Потап и Каменских выступали в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. В мае 2019 года Каменских и Потап зарегистрировали брак.

Сейчас Потап является автором песен для сольного проекта супруги NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее Потап был продюсером группы “Время и Стекло”, которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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