 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине такая же, как в других странах – Степанов

04.11.2020, 10:25, Новости дня

В Украине эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией такая же сложная, как и в других странах. Об этом 4 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы уже можем четко констатировать, что легко пройти этот процесс (вторую, скажем так, волну коронавируса) нам не удастся. Это не удалось ни одной стране – подчеркиваю – и вы видите, что происходит в целом в мире. Так же будет происходить и у нас: количество будет расти, койки будут заполняться”, – сказал министр.

По словам Степанова, украинцам “сейчас очень важно сконцентрироваться” на выполнении правил противоэпидемической безопасности.

Он также отметил, что в ряде европейских стран ситуация с распространением COVID-19 сложная. В частности, глава Минздрава подчеркнул, что во Франции ежедневно выявляют по 40-50 тыс. новых пациентов.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

В мире, по данным американского Института Джонса Хопкинса, по состоянию на 4 ноября зарегистрировано более 47,4 млн случаев COVID-19. Украина по этому показателю находится на 19-м месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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