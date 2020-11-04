Байден лидирует на выборах президента США

04.11.2020, 10:23, Разное

Западное побережье США традиционно поддерживает за демократов. В Калифорнии Байдена поддержали 70% проголосовавших. Таким образом, демократ получил 55 голосов выборщиков Калифорнии.

Сообщается, что больше половины избирателей поддержали Байдена на выборах президента США в штатах Орегон и Вашингтон. Хорошие результаты у демократа и в штате Миннесота.

Сейчам у Байдена 223 голоса выборщиков. Для победы необходимо 270.

Действующий президент Дональд Трамп наступает на пятки оппоненту. Сейчас у главы Белого дома 204 голоса выборщиков.

Американский лидер может записать себе в актив один из ключевых штатов – Флориду. Американские СМИ удивлены, что президента поддержали многие чернокожие и латиноамериканцы.

Флорида дает Трампу 29 голосов выборщиков. Еще один вкусный кусок пирога республиканец отхватил в Техасе с его 38 голосами. Также глава Белого дома победил на выборах в Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Айове.

Оба кандидата уверены в своей победе на выборах президента США. Трамп пообещал в скором времени выступить с заявлением.

VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

В этом году из-за пандемии коронавируса подсчет голосов может затянуться. Более 100 миллионов американцев голосовали досрочно, в том числе по почте.

На подсчет их голосов может уйти несколько дней. Вряд ли итоговые результаты объявят 4 ноября.

Кроме того, никто из кандидатов не намерен признавать своего поражения. Байден и Трамп в оспаривании результатов могут дойти до Верховного суда.