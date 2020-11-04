Карпович впервые прокомментировала ситуацию с Прилучным и Муцениеце

04.11.2020, 10:17, Разное

В последнее время Мирослава Карпович столкнулась с волной критики со стороны хейтеров, которые активно обсуждают «любовный треугольник», где задействованы Павел Прилучный, звезда «Папиных дочек» и Агата Муцениеце. Актриса впервые прокомментировала данную ситуацию, написав большой пост в микроблоге Instagram.

Мирослава Карпович не понимает, почему некоторые люди «играют в Богов» и щедро ее «поливают грязью», хотя сами не знают конкретно ничего. Артистка заявила, что «мама научила ее не брать чужого», поэтому «сверху в курсе ее поступков». Она понимает, что не все «земные жители» видят это, но уверяет, что ее «совесть чиста».

Звезда «Папиных дочек» также поблагодарила близких друзей за поддержку, отметив, что они ни на секунду в ней не усомнились, так как знают, какой она человек. Мирослава Карпович обратилась к хейтерам, которые пишут ей проклятья и угрозы, признавшись, что ей их искренне жаль. Однако без таких людей баланс планеты нарушился бы, поэтому актриса выразила им благодарность. Все неудачи делают ее только сильнее, поэтому она сейчас с удовольствием сидит и «наблюдает за этим абсурдом». Недоброжелателям, которые любят читать в Сети «Пятьдесят оттенков Желтого», знаменитость пожелала обратить внимание на настоящие книги, так как пользы в них намного больше. В конце своего поста Мирослава Карпович послала всем «ниточки добра» и призвала дарить близким людям любовь, стремиться к хорошему и светлому.