Регина Тодоренко рассказала, чем утешается при неудачах на льду

04.11.2020, 9:53, Разное

Известная российская ведущая Регина Тодоренко рассказала, чем утешает себя, если терпит неудачи на льду. Блогер поспешила отметить, что в кадре фигурное катание может показаться легким видом спорта, однако на тренировках приходится тяжело работать.

Регина Тодоренко принимает участие в проекте «Ледниковый период». На шоу она катается в паре с фигуристом Романом Костомаровым. Пара находится в верхней части турнирной таблице, их выступления всегда высоко оценивают судьи.

В профиле Тодоренко в социальной сети Instagram появился ролик, где она падает на тренировке. Ведущая призналась, что устала от постоянных физических нагрузок. В ходе репетиции очередного номера супруга Влада Топалова кричала, плакала от бессилия, пробовала расслабиться и старалась получать удовольствие от проката. Однако ничего не заставило тело знаменитости собраться.

В такие моменты звезда проекта «Орел и решка» очень расстраивается. К тому же она злится на себя за беспомощность. Успокоить Тодоренко может сосиска в тесте, которая продается в столовой «Лужников». Своему партнеру по проекту ведущая пожелала только терпения.