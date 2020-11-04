 

Бренд Volkswagen представил обновленный Golf R

04.11.2020, 9:45, Новости дня

В Сети продемонстрировали новую версию хетчбэка Volkswagen Golf R.

Автомобиль относится к 2022 модельному году и существенно превосходит предшествующие поколения. Под капотом новинки установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 315 л.с. Для американского рынка Volkswagen Golf R оснащается механической трансмиссией, а для Европы предусмотрели исключительно роботизированную коробку передач.

Кроме того, во всех модификациях установили систему полного привода. Осуществить разгон до сотни на Volkswagen Golf R удастся за 4,7 секунд, тогда как предельная скорость ограничена на 250 км в час. Автомобиль отличается улучшенными техническими данными, а также показателями безопасности и комфорта.



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