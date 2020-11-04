Представлена модель Lumma Mercedes-Benz CLR G770 R

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04.11.2020, 9:45, Новости дня

Известное тюнинг-ателье продемонстрировало новую версию внедорожника Lumma Mercedes-Benz CLR G770.

Данный экземпляр может похвастаться улучшенной радиаторной решеткой, современной оптикой, а также дополнительным освещением на крыше. По всему кузову вокруг предусмотрели полоску из органического компонента, увеличивающего прочность. Задний бампер также получил усиление.

Для более внушительной внешности и повышенной проходимости внедорожник Lumma Mercedes-Benz CLR G770 обладает 24-дюймовыми дисками. Доработка коснулась и выхлопной системы. Покупатели смогут выбрать несколько вариантов оформления выхлопных патрубков. За предложенный пакет улучшений придется доплатить около 12,7 тысяч евро.



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