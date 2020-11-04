 

В Кремле считают курс 100 рублей за доллар наиболее комфортным для российской экономики

04.11.2020, 9:21, Разное

Текущая экономическая ситуация далека от идеальной и могла быть намного лучше благодаря большей волатильности рубля.

Сегодня национальная валюта все еще удерживает устойчивые позиции не торопится дешеветь, что сильно тормозит и без того медленный рост ВВП. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– Президент уже неоднократно повторял, что слабый рубль дает нам больше доходов от нефти и газа. Бюджет пополняется и благосостояние россиян растет. Выгода очевидна. Поэтому нам совершенно непонятна паника из-за роста курса иностранных валют. Если говорить начистоту, то мы считаем, что доллары и евро россиянам абсолютно не нужны. Иметь валюту иностранных государств совсем не патриотично, да и потратить ее можно только за рубежом. А поскольку границы сейчас закрыты и в ближайшее время вряд ли откроются, то разумнее было бы поменять все доллары и евро на рубли. Граждане России не должны ориентироваться на стоимость американских денег, так как это прерогатива государства. 100 рублей за доллар был бы вполне комфортным курсом и смог бы дать сильный толчок российской экономике. Да и умножать на 100 намного удобнее при подсчетах, — заявил Дмитрий Песков.

Песок добавил, что Центробанк уже получил соответствующие указания Кремля по дестабилизации национальный валюты и преодолению психологической отметки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / «Состояние людей сегодня — это смесь апатии и ярости»

17.08 / Мнение: Распродажа домов в Сан-Франциско, взлом замков в играх и обвал экспорта СПГ

25.10 / Мнение: О следующем после Путина: заговор молчания

08.08 / Мнение: Красота крыс – символика мышей и их родичей в искусстве

20.09 / Грамши, а не Ганди

05.08 / Мнение: Прокурору не интересно

27.10 / Мнение: Как напряженность между США и ИРИ влияет на Южную Азию

26.08 / Уважаемые читатели Переводики

03.10 / Ксения Собчак боится своего возраста

09.09 / Мнение: Жалко ли Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска