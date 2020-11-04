В Кремле считают курс 100 рублей за доллар наиболее комфортным для российской экономики

04.11.2020, 9:21, Разное

Текущая экономическая ситуация далека от идеальной и могла быть намного лучше благодаря большей волатильности рубля.

Сегодня национальная валюта все еще удерживает устойчивые позиции не торопится дешеветь, что сильно тормозит и без того медленный рост ВВП. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– Президент уже неоднократно повторял, что слабый рубль дает нам больше доходов от нефти и газа. Бюджет пополняется и благосостояние россиян растет. Выгода очевидна. Поэтому нам совершенно непонятна паника из-за роста курса иностранных валют. Если говорить начистоту, то мы считаем, что доллары и евро россиянам абсолютно не нужны. Иметь валюту иностранных государств совсем не патриотично, да и потратить ее можно только за рубежом. А поскольку границы сейчас закрыты и в ближайшее время вряд ли откроются, то разумнее было бы поменять все доллары и евро на рубли. Граждане России не должны ориентироваться на стоимость американских денег, так как это прерогатива государства. 100 рублей за доллар был бы вполне комфортным курсом и смог бы дать сильный толчок российской экономике. Да и умножать на 100 намного удобнее при подсчетах, — заявил Дмитрий Песков.

Песок добавил, что Центробанк уже получил соответствующие указания Кремля по дестабилизации национальный валюты и преодолению психологической отметки.