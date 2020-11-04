Названа стоимость отдыха Джигана и Самойловой на Мальдивах

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04.11.2020, 9:17, Разное

Стала известна стоимость отдыха Джигана и Оксаны Самойловой на Мальдивах. Туда пара отправилась вместе со своими четырьмя детьми.
Отпуск обошелся Джигану и Оксане Самойловой в немалую сумму. Им пришлось заплатить около семи миллионов рублей. Одни сутки в роскошном отеле, где остановилось звездное семейство, стоят порядка 400 тысяч рублей.

Для отдыха на Мальдивах пара выбрала пятизвездочный отель Ayada Maldives. Семья живет на вилле, которая стоит на воде. На территории есть собственный бассейн.

Рядом с Джиганом отдыхает рэпер Тимати, который некоторое время назад отправился на Мальдивы вместе с мамой и дочерью Алисой, чтобы позаниматься серфингом. Артисты уже успели встретиться.

В августе нынешнего года Джиган и Оксана Самойлова отдыхали в Турции. Там они также жили на дорогостоящей вилле. Семейство уже поделилось первым фото с отпуска. Оксана Самолова пожаловалась, что перелет на этот раз был очень долгим. После двух самолетов до отеля пришлось добираться на лодке. Однако дети не подвели и вели себя нормально.

Модель пояснила и о том, как прошла первая ночь в доме на воде. Самойлова постоянно просыпалась от грохота на улице, к тому же двери громко хлопали от сквозняка и ветра.



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