Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида

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04.11.2020, 9:15, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосле подсчета 86% голосов избирателей действующий президент США Дональд Трамп обходит Джо Байдена в ключевом штате Флорида с результатом 50,4% у республиканца против 48,7% у кандидата от Демократической партии.

Информация о результатах голосования опубликована на сайте телеканала Fox News.

К 4.20 по московскому времени Трамп уверенно побеждает в таких штатах как Оклахома, Алабама, Индиана, Миссури, Миссисипи, Теннеси, Кентукки и Западная Вирджиния.

Байден уверенно побеждает в Иллинойсе, Вирджинии, Нью-Джерси, Мериленде, Делавэре (от этого штата он долгие года был сенатором), Коннектикуте, Массачусетсе, Вермонте, Род-Айленде.

Все эти победы были предсказуемы и запрограммированы, в перечисленных штатах сформировался устойчивый республиканский или демократический электорат.

Результат выборов определит голосование в «колеблющихся» штатах Среднего Запада, например, в Пенсильвании и Огайо (в обоих пока лидирует Байден), а также в Аризоне, сенатором от которой был Джон Маккейн.

Напомним, после подсчета 76% голосов Трамп отставал от Байдена во Флориде.

Ранее стало известно, что явка избирателей на одном из участков во Флориде превысила 100%.



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