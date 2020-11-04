 

Трамп заручился поддержкой более 50 млн избирателей

04.11.2020, 9:15, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДействующий президент Соединенных Штатах Дональд Трамп по данным на 23.22 по времени восточного побережья США (07.22 мск) заручился поддержкой более 50 млн избирателей.

Кандидат от демократов Джо Байден перешагнул 50-миллионный рубеж минутой позже. К 7.27 мск оба кандидата получили более 52 млн голосов избирателей, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп обошел Байдена в проблемном штате Техас, а также вырвался вперед в ключевом штате Флорида.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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