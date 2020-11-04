 

Трамп перехватил лидерство в ключевой Айове

04.11.2020, 9:08, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатах Дональд Трамп после подсчета 85% голосов избирателей перехватил лидерство в ключевом штате Айова.

К 23.50 по времени восточного побережья США (07.50 мск) Трамп получил в Айове 51,6% голосов избирателей. Байдена поддержали 46,7% пришедших на участки американцев, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп обошел Байдена в проблемном штате Техас, а также вырвался вперед в ключевом штате Флорида.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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