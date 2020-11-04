Мнение: У Трампа могут украсть победу на выборах

04.11.2020, 9:08, Новости дня

Дональд Трамп остановился в двух шагах от победы и рискует зависнуть в таком положении на несколько суток. Судьбу всей Америке решают сейчас три штата, где итоги выборов подведут не сразу. Это дает основания подозревать местные власти в фальсификациях в пользу Байдена. Другим неприятным сюрпризом для действующего президента стала «подножка» от покойного сенатора Маккейна, известного своей русофобией.

Предварительные итоги президентских выборов в США до боли напоминают ту сенсационную картину, которая сложилась в финале с Хиллари Клинтон четыре года назад. Но изменения есть – и они не в пользу Трампа.

На западном побережье (там, где Калифорния), в Новой Англии (там, где начинались США) и северной части восточного побережья (Нью-Йорк) Байден уверенно побеждал. Столь же уверенно Трамп забрал себе весь юг «библейского пояса», великие равнины и другие оплоты консерватизма.

Не стал исключением и третий по величине штат страны – вечно колеблющаяся Флорида. Там действующий президент вырвался в лидеры даже легче, чем ожидалось, возможно, сыграла роль его непримиримая позиция по Кубе – во Флориде много не только богатых пенсионеров, но и потомков кубинских мигрантов, сбежавших от братьев Кастро.

Но то, что прогнозы социологов опять не сбываются, и Трамп идет к переизбранию, стало понятно по результатам на Среднем Западе и в Пенсильвании, которая формально относится к Новой Англии, но расположена по соседству с «ржавым поясом».

В некоторых неопределившихся штатах этого региона (например, в Мичигане) он сразу вырвался в лидеры, в некоторых довольно долго отставал, включая принципиально значимую для него Пенсильванию (где, кстати, родился бывший сенатор от Делавэра Байден). А там, где Трамп все же проиграл (Иллинойс, Миннесота), шансов у него не было изначально – слишком уж левое и либеральное там население.

Проблема в том, что в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, где действующий президент продолжает лидировать с отрывом в 5-10 процентных пунктов, итоги поведут не сразу – их придется ждать до трех дней. Пока что в результат не заложено почтовое голосование «досрочников», а их там особенно много.

Это открывает пространство для многочисленных спекуляций, юридических баталий и даже для революционного сценария. Тот же Трамп неоднократно заявлял, что массовое почтовое голосование ввели только для того, чтобы украсть у него победу и фальсифицировать результаты в пользу Байдена.

Расклад следующий: для победы именно на выборах, а не в судах Трамп может «пожертвовать» любым из этих штатов, кроме пресловутой Пенсильвании, куда теперь наверняка устремятся многочисленные левые активисты для «давления улицей». Но – не двумя сразу, это гарантирует ему проигрыш.

Данная формула работает только в том случае, если Трамп победит в сельскохозяйственной «житнице» США – Айове, где он и должен был победить и уже лидирует, но лидирует недостаточно уверенно. То же касается Северной Каролины, четверть населения которой составляют чернокожие.

Также не известны результаты из некогда республиканской Невады, восславленной на весь мир благодаря «городу грехов» – Лас-Вегасу. В прошлый раз там выиграла Клинтон, на сей раз Невада тоже навряд ли поддастся Трампу, но на ключевой расклад это не влияет.

Все могло бы сложиться для действующего президента несколько проще и удачнее, но он (и, что характерно, вновь вопреки прогнозам) проиграл в обычно республиканской Аризоне. Это нельзя объяснить только лишь увеличением доли испаноговорящего населения. Мы как будто имеем дело с подножкой от призрака Джона Маккейна – многолетнего аризонского сенатора.

В РФ Маккейна помнят как агрессивного русофоба, но в родном штате его любили и прекрасно знали, в сколь отвратительных отношениях он находится с Трампом. Эти двое демонстративно не уважали друг друга, Трамп даже публично оспаривал право Маккейна называться героем войны. Теперь, когда ветерана американской политики больше нет, резкость вышла Трампу боком – население Аризоны по-своему сентиментально.

Другое возможное изменение на электоральной карте США – недополучение Трампом одного выборщика от консервативного штата Небраска. Там, как и в северном Мэне, не действует принцип прочих штатов – «победитель получает все», вместо этого голоса выборщиков распределяются по пропорции. Другими словами, в Небраске Трамп выиграл, но с меньшим отрывом от конкурента, чем четыре года назад.

Заставил республиканцев понервничать и Техас – второй по количеству голосов выборщиков, без поддержки которых переизбрание Трампа стало бы невозможным. Штат относится к уверенно республиканским, однако после подсчета более 50% голосов в нем продолжал лидировать Байден, пускай и с небольшим отрывом.

Это объясняется тем, что голоса в крупных городах, где население значительно либеральнее, подсчитываются раньше, чем в консервативной сельской местности. При подсчете второй половины голосов Трамп все же вышел вперед. Но ситуация в Техасе лишний раз напомнила о том, что через два-три электоральных цикла штат может стать «колеблющимся», а его потеря на любых президентских выборах станет настоящей катастрофой для кандидатов от Республиканской партии.

Перемены обусловлены активной миграцией из Мексики и других стран Латинской Америке – на юге штата они уже составляют большинство населения. Как следствие,

одна из возможных стратегий консерваторов на будущее заключается в ставке на политиков с латиноамериканскими корнями.

В качестве такового вспоминается прежде всего Тед Круз (кстати, сенатор от Техаса), имеющий кубинское происхождение. Четыре года назад он выступил главным соперником Трампа на праймериз и до сих пор относится к интеллектуальной элите партии. Это один из наиболее умных и, к сожалению, эффективных врагов России в Сенате США.

Другой возможный кандидат – сенатор от колеблющейся Флориды Марко Рубио. Он давно проявил себя как «ястреб» и патентованный русофоб маккейновского стиля. Возможно, это прямо связано с тем, что его консультирует проживающий ныне в США Гарри Каспаров.

Впрочем, этот разговор все-таки про будущее. В настоящем «синие воротнички» сиречь рабочие Среднего Запада готовы оставить ключи от Белого дома у Трампа. Благодаря именно их голосам – голосам белых мужчин, переживающих на себе все радости деиндустриализации в «ржавом поясе», он стал президентом четыре года назад, благодаря им же останется на второй срок. Если останется.

Как уже было сказано выше, судьба власти в США решится в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Шансы Трампа выглядят предпочтительнее, но он все еще может проиграть – как сам по себе, так и по итогам теоретических фальсификаций.

А если выиграет, провал демократов на Среднем Западе должен усилить позиции социалистического крыла, мол, без популизма в духе Берни Сандерса президентами теперь не становятся. Со своей стороны партийная элита будет подобному полевению сопротивляться: права меньшинств – сколько угодно, но предложения в духе сверхналогов для сверхбогатых отпугнут спонсоров с Уолл-стрит.

Есть, впрочем, мнение, что эти спонсоры должны испугаться сами, но не Сандерса, и не Трампа, а того самого революционного сценария. В крупнейшем городе США и оплоте демократов – Нью-Йорке уже собрались первые митинги с требованием немедленной отставки Трампа. Пока что мирные, а дальше – как повезет.