Демонстранты перекрыли дорожное движение в Сиэтле
04.11.2020, 9:08, Новости дня
Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек уже задержаны, информирует местная полиция.
По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из них начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди, передает РИА «Новости».
«Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение (…) Полицейские задержали водителя, связанного с протестом. Он отделился от более крупной группы (…) и проехал через заграждение, которое сформировали сотрудники полиции Сиэтла на велосипедах. Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал», – говорится в сообщении полиции Сиэтла в Twitter.
Также правоохранители сообщили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.
Стражи порядка приказали разойтись собравшимся в районе улиц Бродвей и Пайн.
Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).
К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что собирается объявить о «большой победе».
В 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.
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