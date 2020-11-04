 

Демонстранты перекрыли дорожное движение в Сиэтле

04.11.2020, 9:08, Новости дня

Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек уже задержаны, информирует местная полиция.

По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из них начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди, передает РИА «Новости».

«Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение (…) Полицейские задержали водителя, связанного с протестом. Он отделился от более крупной группы (…) и проехал через заграждение, которое сформировали сотрудники полиции Сиэтла на велосипедах. Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал», – говорится в сообщении полиции Сиэтла в Twitter.

Также правоохранители сообщили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.

Стражи порядка приказали разойтись собравшимся в районе улиц Бродвей и Пайн.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что собирается объявить о «большой победе».

В 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В Молдове коронавирус обнаружили у министра здравоохранения, труда и соцзащиты

02.10 / Россия будет проводить испытание вакцины от коронавируса на добровольцах из Венесуэлы

11.07 / Авиакомпания «Россия» начала расследование по протекшему потолку в самолете

24.08 / Сирия осталась без электроэнергии из-за теракта на газопроводе

04.07 / ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

03.08 / Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

06.10 / Жертвами теракта в сирийском Эль-Баб стали 17 человек

17.08 / Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

14.08 / В Беларуси из СИЗО выпустили украинцев Реуцкого и Васильева

01.10 / Euronews – Швеция укрепляет Готланд, обвиняя Москву в агрессивных намерениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска