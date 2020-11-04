Учёные назвали особенности людей с третьей группой крови

04.11.2020, 8:53, Разное

На сегодняшний день всего 11% населения мира являются обладателями третьей группы крови. Учёные рассказали, в чём особенности таких людей.

Зачастую третью группу называют «кровью путешественников», это связано с историей её происхождения. Некоторые исследователи предполагают, что миграции древних предков, ведущих кочевой образ жизни, могли спровоцировать помимо I и II ещё и III группу крови. В современном мире данной группой крови могут похвастаться венгры, сербы и чехи. Для них характерен лёгкий характер, веселость, неусидчивость и коммуникабельность. Они легко адаптируются к изменениям климата, а ещё очень энергичны и любят жизнь. Такие люди нередко занимают весомую нишу в науке по современным технологиям. Примечательно, что порядка 40% миллионеров из США – носители группы III (В).

Нередко среди обладателей III группы крови встречаются люди с заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов, а ещё синдромом хронической усталости. Поэтому медики советуют таким пациентам уделять больше внимания здоровому образу жизни, спорту и правильному питанию. Необходимо исключить фастфуд, а отдать предпочтение зелёным овощам, отварному мясу, молочным продуктам, добавить в свой рацион яйца и рыбу.