Неандертальцы отнимали детей от груди так же, как и современные люди

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04.11.2020, 8:53, Разное

Ученые из Великобритании, Германии и Италии провели гистологический и геохимический анализы трех найденных молочных зубов древних людей. Оказалось, что неандертальцы отнимали детей от груди также, как и в современном мире.
Изучаемые зубы принадлежали трем детям, проживавшим в северо-восточной части Италии между 70 и 45 тысячами лет назад. Они могут содержать в себе сведения в виде линий роста, как у колец деревьев. Благодаря находкам исследователи установили время, когда дети-неандертальцы были отлучены от груди. Оказалось, что древние жители, как и современные люди, начинали добавлять твердую пищу в детский рацион, когда малышам исполнялось около шести месяцев.

В нынешнее время отлучение от груди связывают также с возрастающей потребностью детей в питательных элементах, которые нужны для развития мозга. Ученые предположили, что этот процесс протекал аналогично и у неандертальцев. В ходе исследования эксперты также установили, что вес неандертальцев при рождении был примерно такой, как у сапиенсов. Это означает, что имела место схожая гестационная история и онтогенез. Поэтому исследователи развеяли теорию о том, что неандертальцы исчезли, так как у них после родовой деятельности был длительный период бесплодия.



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