Трамп собрался объявить о «большой победе»

04.11.2020, 8:48, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что выступит с заявлением позже ночью и объявит о «большой победе» на выборах.

Трамп написал в Twitter, что он выступит с заявлением «сегодня позже ночью», передает РИА «Новости».

«Большая победа!», – добавил он.

Трамп также заявил, что у него якобы пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это. Президент также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков.

При этом Twitter отметил как «сомнительный» пост Трампа о попытке украсть победу.