Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России

04.11.2020, 8:43, Разное

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская продолжает вести активную борьбу с режимом Александра Лукашенко. Правда, ей приходится делать это за пределами своей страны.

Тихановская была вынуждена бежать в Литву в целях безопасности. Лукашенко утверждал, что соперница сама просила помочь ей покинуть Белоруссию.

Позже стало известно, что Тихановская была объявлена в розыск на территории России. Многие граждане задались вопросом, для чего это нужно, ведь борьба Лукашенко с оппозиционерами – это внутренние дела братской республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что стоит за этой правовой процедурой. Политик заявил, что это было сделано не в рамках отношения российской власти к персоне Тихановской. Лавров уточнил, что Россия лишь исполнила свои обязательства по договору со странами СНГ, пишет “Царьград”.

Стоит отметить, что последнее время Лукашенко перешел на более радикальную риторику, касающуюся нынешних протестов в Белоруссии. Батька дал понять, что тем, кто осмелится противостоять силовикам, придется, мягко говоря, несладко.

Многие политологи сошлись во мнении, что последний диктатор Европы продолжит использовать силовой метод удержания власти, поскольку других инструментов повлиять на происходящее у него нет. При этом эксперты считают, что Лукашенко в любом случае ожидает фиаско.