Мнение: Андреасян пишет Путину

04.11.2020, 8:35, Разное

Написав открытое письмо Зеленскому https://strana.ua/news/298729-zelenskij-i-sarik-andreasjan-pochemu-prezident-pobil-horshki-s-armjanami.html, где последний был назван гондоном, режиссер плохих российских комедий Андреасян, получил истеричный ответ, где Зеленский оправдывался, что все не так и вообще, Андреасян жертва российской пропаганды. После этого, осознав, что писать открытые письма проще, чем снимать хорошее кино, Андреасян написал открытое письмо Путину, где обвинил его предательстве и сравнил с Лениным.

В 1988 году моя семья в лице мамы, папы и меня была вынуждена переехать из Армении. Мои старшие братья остались жить с бабушкой и дедушкой в ожидании того, что мы приживемся на новом месте и заберём их к себе. В 1992 году они присоединились к нам.

Спустя много лет я рассказывал разные истории и причины переезда, но правда была довольно простой. Нам всем было голодно и очень холодно без отопления, газа, горячей̆ воды и еды. Однажды мой старший̆ брат пошёл в школу, и преподаватель спросил у него, есть ли у нас дома еда, и мой брат ответил, что есть. Преподаватель попросил принести ему немного еды, если, конечно же, родители разрешат. Бабушка поначалу отказалась, но мой папа сказал, что нужно передать еду, и когда брат на следующий̆ день покормил своего учителя в школе, тот плакал от счастья и, видимо, от унижения одновременно. Так жил не только учитель, так жила вся страна! И каждый̆ армянин проделал огромный̆ путь, чтобы наша Родина начала новую жизнь и не возвращалась к тому ужасу, через который̆ прошли наши бабушки, дедушки, родители и мы!

Когда после войны нам дали газ, моя бабушка плакала, так как для неё это уже было забытое явление. В такой̆ ситуации мы оказались по многим причинам, как экономическим, так и географическим, оставшись в окружении ненавидящих нас государств, чьи интересы мы никогда не преследовали и не подчинялись. Когда наши взрослые собирались, то всегда говорили, что пока с нами Россия, мы будем невредимы. Я всю свою жизнь живу с любовью к русскому человеку и считаю себя частью не только своей̆ армянской̆ культуры, но и русской̆.

Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной̆ профессии режиссера, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это.

Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаёте, Владимир Владимирович!

Также вы предаете двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, вы предаете тех маршалов Советского Союза, которые дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссеров, и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России! Три миллиона армян живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению, как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич! Спустя сотни лет, когда на земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которые наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили! Спасибо! Ваш Сарик Андреасян.

(с) Сарик Андреасян

Интересно, будет ли Путин писать в Фейсбуке ответ Андреасяну?

Не менее интересно, получит ли Андреасян еще хотя бы рубль государственных денег на свое "творчество" https://www.kinopoisk.ru/name/1627871/, под которое Ленин тоже какую-то атомную бомбу заложил еще на стадии написания сценариев.

Андреасян видимо плохо учил историю, так как проблемы армян с окружающими народами были решены именно в СССР. А вернулись проблемы армян, как раз с крушением советской власти при Горбачеве и развалом СССР, когда с "ужасным наследием Ленина" было покончено. И сразу вернулись этнические чистки, многолетние войны, средневековые зверства, дерусификация большей части Кавказа, разгул иностранных марионеток и возрождение пантюркистских фантазий. И чем дальше от СССР, тем чаще те же армяне оказываются в ситуации, в которой они уже были в начале XX века, когда дашнаки также жаловались на враждебное окружение. Только на этот раз Ленина нет, чтобы не за 30, а за пару лет решить армяно-азербайджанский конфликт.

На тему "разменной монеты Ленина" отсылаю к ранее публиковавшимся материалам:

1. Как Армения стала советской республикой – https://colonelcassad.livejournal.com/6233960.html

2. О создании ЗСФСР – https://colonelcassad.livejournal.com/6224970.html