Ученые выяснили, как возникла Солнечная система

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04.11.2020, 8:31, Разное

На протяжении многих веков ученые пытались выяснить, какова цепочка событий, приведших к возникновению Солнечной системы и зарождению жизни на Земле. Оказывается, этому предшествовало галактическое столкновение.

Ученые считают, что 5 миллиардов лет назад наша Солнечная система образовалась в результате столкновения Млечного Пути с небольшой галактикой, точнее звездным скоплением под названием Стрелец.

Данный вывод был сформулирован на основе полученных данных со спутника Gaia (ЕКА), который был запущен в декабре 2013 года с целью создания 3D-карты нашей галактики.

Ведущий автор данного исследования доктор Томас Руис-Лара (Институт астрофизики Канарских островов) считает, что согласно существующим моделям Стрелец сталкивался с нашей галактикой три раза: около 5-6 миллиардов лет назад, затем 1,9 миллиарда лет назад и 1 миллиард лет назад.

Для сравнения, созвездие Стрелец состоит из 4 звездных скоплений диаметром приблизительно 10 тысяч световых лет, а Млечный Путь больше его в 10 раз.
Ученые считают, что Солнечной системы не существовало бы, если бы Стрелец не оказался притянут гравитацией Млечного Пути и не пробил бы галактический диск. Солнечная система образовалась после первого такого столкновения.

Прохождение Стрельца повысило плотность материала в этих областях и привело к образованию новых звезд. Возможно, что большая часть звездной массы Млечного Пути сформировалась в результате столкновения со Стрельцом.

Таким образом, с каждым столкновением Стрелец утрачивал части пыли и газа, постепенно уменьшаясь. По мнению астрономов, в конце концов, Стрелец будет полностью поглощен Млечным Путем.

По последним данным Стрелец сотни миллионов лет назад (по космическим меркам относительно недавно) прошел через нашу галактику, и в настоящее время все еще близок к ней. Сейчас Стрелец продолжает отдаляться, и так до следующего столкновения, возможно даже последнего.



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