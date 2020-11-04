Квашенная капуста «убивает» коронавирус?

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04.11.2020, 8:28, Разное

Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили «убивающий» коронавирус продукт.

По данным авторов исследования, этим продуктом является капуста. Ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.

Отмечается, что в капусте содержатся вещества, которые препятствуют тяжелому течению коронавируса. Так, в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов.

Ранее испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса. По словам Кановаса, помочь укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи. Чинер пояснил, при ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает. А, в частности, яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки.



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