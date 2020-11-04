 

В Сенат США впервые избрали трансгендера

04.11.2020, 8:25, Новости дня

Представитель Демократической партии США Сара Макбрайд стала первым трансгендером в истории страны, которая выиграла выборы на должность сенатора. Об этом 4 ноября сообщает NBC News.

Она участвовала в выборах сенатора от штата Дэлавер и “легко победила” представителя Республиканской партии Стива Вашингтона.

Действующий сенатор Харрис Макдауэлл, который также представляет демократов, поддержал Макбрайд. Сам он уходит на пенсию.

Представитель ЛГБТ-сообщества Альфонсо Дэвид заявил, что победа Макбрайд на выборах сенатора показывает, что свою мечту может осуществить любой человек, “независимо от его гендерной идентичности или сексуальной ориентации”.

“Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо”, – написала Макбрайд в Twitter 4 ноября.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Она отметила, что демократия в США “достаточно велика”, что позволяет представителям ЛГБТ избираться на такие должности.

Среди своих приоритетов 30-летняя Макбрайд назвала борьбу с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19.

As Delaware continues to face the Covid crisis, it’s time to get to work to invest in the policies that will make a difference for working families.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

28.08 / Генпрокуратура подала иск о возвращении незаконно приватизированной части БСК

05.08 / Зеленский посмертно наградил военнослужащих, погибших на Донбассе, в том числе военврача Илина

12.08 / Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

14.08 / Штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко

10.07 / «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при РФ в Сочи в сентябре

29.06 / Le Monde – Япония намерена пересмотреть условия военного сотрудничества с США

29.06 / В ОБСЕ обвинили президента Польши в ксенофобской риторике

04.09 / В мире: Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

19.08 / Специалисты выяснили, какие препараты могут провоцировать рак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска