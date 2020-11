В Сенат США впервые избрали трансгендера

04.11.2020, 8:25, Новости дня

Представитель Демократической партии США Сара Макбрайд стала первым трансгендером в истории страны, которая выиграла выборы на должность сенатора. Об этом 4 ноября сообщает NBC News.

Она участвовала в выборах сенатора от штата Дэлавер и “легко победила” представителя Республиканской партии Стива Вашингтона.

Действующий сенатор Харрис Макдауэлл, который также представляет демократов, поддержал Макбрайд. Сам он уходит на пенсию.

Представитель ЛГБТ-сообщества Альфонсо Дэвид заявил, что победа Макбрайд на выборах сенатора показывает, что свою мечту может осуществить любой человек, “независимо от его гендерной идентичности или сексуальной ориентации”.

“Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо”, – написала Макбрайд в Twitter 4 ноября.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Она отметила, что демократия в США “достаточно велика”, что позволяет представителям ЛГБТ избираться на такие должности.

Среди своих приоритетов 30-летняя Макбрайд назвала борьбу с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19.

As Delaware continues to face the Covid crisis, it’s time to get to work to invest in the policies that will make a difference for working families.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020