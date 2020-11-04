 

Выборы в США. Байден резко увеличил отрыв от Трампа

04.11.2020, 8:25, Новости дня

На проходящих в США президентских выборах кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от главного конкурента, нынешнего главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа, до 78 голосов.

Об этом свидетельствуют данные CNN и Reuters на 6.45 по киевскому времени.

Трампу отдали голоса 114 выборщиков, Байдену – 192.

Чтобы выиграть президентские выборы, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 выборщиков.

Скриншот: cnn.com

Часом ранее соотношение было 118 против 99.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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