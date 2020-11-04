Нацбанк снизил курс гривны по отношению к основным иностранным валютам
04.11.2020, 8:25, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 ноября.
Гривна к доллару подешевела на две копейки: с 28,58 грн/$ до 28,6 грн/$.
К евро украинская валюта ослабла на 19 копеек: с 33,29 грн/€ до 33,48 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,55 грн за 10 руб. до 3,61 грн за 10 руб.
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