Нацбанк снизил курс гривны по отношению к основным иностранным валютам

04.11.2020, 8:25, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 ноября.

Гривна к доллару подешевела на две копейки: с 28,58 грн/$ до 28,6 грн/$.

К евро украинская валюта ослабла на 19 копеек: с 33,29 грн/€ до 33,48 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,55 грн за 10 руб. до 3,61 грн за 10 руб.