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04.11.2020, 8:25, Новости дня

В Великобритании повысили уровень террористической угрозы, сообщила 3 ноября в Twitter глава МВД Прити Пател.

“Объединенный центр анализа терроризма изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного. Это предупредительная мера, не основанная на какой-либо конкретной угрозе”, – ннаписала она.

Прити призвала общественность “сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной деятельности в полицию”.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.

This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.

The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020

В последнее время в ряде стран Европы произошли нападения на мирных жителей, в том числе с применением оружия. Так, во Франции в Ницце мужчина атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека; Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, а в Лионе неизвестный ранил православного священника из огнестрельного оружия. В столице Австрии Вене жертвами стрельбы в шести локациях, в том числе возле синагоги, стали пять человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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