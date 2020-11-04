Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине

04.11.2020, 8:23, Разное

Порошенко начал готовиться к захвату власти летом этого года, рассказал Жвания в своем видеообращении. По его словам, у заговорщиков есть четкий план.

Информацию о госперевороте Жвания получил из собственных источников в окружении бывшего президента. В заговоре примут участие партия Порошенко “Европейская солидарность” и другие политические силы Украины.

Переворот произойдет после выборов в США, предупредил Жвания. По его словам, Порошенко надеется на победу Байдена и убеждает своих сторонников, что тот в курсе их планов.

После выборов в США и победы Джо Байдена начнется мощная информационная атака против украинских властей, по стране прокатятся крупные акции протеста, заявил бывший парламентарий. По его словам, цель заговорщиков – заставить президента Владимира Зеленского уйти в отставку.

После этого на Украине пройдут новые президентские и парламентские выборы, рассказал Жвания о плане заговорщиков. Порошенко и его сторонники планируют их выиграть, отметил политик.

В США 3 ноября проходят очередные выборы президента. Дональд Трамп пытается отстоять кресло главы Белого дома. Не допустить второго срока республиканца пытается кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Почти сто миллионов человек проголосовали на выборах президента США досрочно. Из-за этого подсчет бюллетеней может затянуться на несколько дней. Трамп и Байден не собираются признавать своего поражения.