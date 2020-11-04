У третьей российской вакцины против коронавируса не нашли побочных эффектов

04.11.2020, 8:22, Разное

Ученые пока не обнаружили побочные эффекты у третьей российской вакцины против коронавируса. Инъекции уже сделаны третьи участников второй фазы клинических испытаний.

Всего в исследовании принимают участие 300 человек, 100 из них уже получили вакцину. Все испытуемые чувствует себя хорошо. У некоторых участников в районе укола присутствовали незначительные болевые ощущения. О результатах второго этапа тестирования вакцины будет сообщено после его окончательного завершения.

Планируется, что эта фаза будет закончена в начале декабре. Затем разработчики вакцины будут подавать документы в Минздрав на регистрацию препарата.

Напомним, что первую вакцину против COVID-19 создали специалисты института имени Гамалеи Минздрава РФ. Препаратом поэтапно прививают людей, входящих в группы риска.

Вторую вакцину разработал научный центр «Вектор», ее зарегистрировали 14 октября. В ноябре стартуют исследования препарата, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев из разных регионов РФ. Отдельно вакцину будут испытывать на 150 людях возрастом старше 60 лет.