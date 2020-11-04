 

Учёные: Употребление витамина D с младенческих лет поможет в борьбе с ожирением в подростковом возрасте

04.11.2020, 8:22, Разное

Американские учёные, представляющие публичный исследовательский университет в Энн-Арборе (Мичиган) сообщили, что употребление витамина D с младенческих лет поможет в борьбе с ожирением в подростковом возрасте.
Исследователи изучили уровень витамина D (кальциферола) в крови годовалых детей и связали его с индексом массы тела в пяти и десятилетнем возрасте. Вдобавок к этому, у молодых людей (16-17 лет) измерили процент жира и мышечной массы, а также окружность талии, инсулинорезистентность и кровяное давление. Учёные смогли доказать эффективность витамина «солнца», добавленного в рацион с младенческих лет. Впоследствии ИМТ будет увеличиваться согласно всем нормам, а в подростковом возрасте проблем с лишним весом и ожирением не будет, резюмировали зарубежные эксперты.

Примечательно, что есть научные доказательства того, что витамин D – это не только антистресс для всего организма, своеобразный «эликсир молодости», но и хорошая профилактика в период коронавирусной пандемии. Витамин «солнца» синтезируется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с такой пищей, как морепродукты, рыбий жир и жирные сорта рыбы. В этот список также входят яйца и молочная продукция.



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