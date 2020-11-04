Влад Топалов рассказал о работе с фигуристкой Еленой Ильиных

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04.11.2020, 8:22, Разное

Влад Топалов принимает участие в шоу «Ледниковый период», где его партнером стала Елена Ильиных, известная фигуристка. Поклонники предполагают, что у них завязались романтические отношения, хотя оба счастливы в браке.
В недавнем интервью Влад Топалов рассказывал о своей партнерше Елене Ильиных. Вокалист считает, что она очень требовательный партнер, с ней никогда невозможно расслабиться. Также утверждает, что спорить с ней невозможно, а в нужные моменты фигуристка даже может проявить характер, что даже никто не может возразить. Она даже может прикрикнуть, если что-то не получается, но это ничуть не смущает артиста.
Чтобы номера производили эффект, паре пришлось даже целоваться. Исполнитель заявляет, что об этом знали супруги, ревности не было, все адекватно реагировали на такие сцены. Телезрители же увидели в номерах некую искру между партнерами.

Влад Топалов честно признается, что недоволен тем, как он держится на коньках, к своим успехам относится скептически, но Елена Ильина партнера расхваливает. Она считает его трудоспособным и энергичным. Также заявляет, что артист самая большая победа проекта.



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