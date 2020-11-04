Уволен в связи со смертью

04.11.2020, 7:50, Разное

Почему Музей Черномырдина два года стоит закрытым.

3 ноября — день памяти В.С. Черномырдина, ушедшего из жизни десять лет назад. «Народный премьер», «Степаныч», «ЧВС», автор знаменитых афоризмов, «политический тяжеловес» остался воплощением доверия людей к власти в сложнейший период нашей истории. На родине Черномырдина создан музей — современный, инновационный; он был полностью готов в 2018 году — к 80-летию политика. Два года музей стоит закрытым.

Виктор Черномырдин. Фото: РИА Новости

Причина неоткрытия проста: отсутствие финансирования деятельности… Получается в точности как в популярном: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

Музей создан по распоряжению президента. Даже двух: в соответствии с указом Д.А. Медведева «Об увековечивании памяти В.С. Черномырдина» (2011 г.) и распоряжением В.В. Путина «О дополнительных мерах по увековечиванию памяти В.С. Черномырдина» (2014 г.).

Проект реализован при финансовой поддержке «Газпрома». Но «Газпром» выполнил обязательства по договору создания музея, и финансирование текущей деятельности прекратилось. С тех пор музей живет на частные пожертвования (ВТБ, благотворительный фонд «Достоинство», близкие друзья семьи). Но этих сумм хватает исключительно на поддержание неработающего музея.

В создание музея вложено порядка 1 млрд рублей. Не считая личных средств Виктора Степановича, выкупившего участок земли (музей был последним проектом Черномырдина — он хотел создать на родине музей истории села), и пожертвований семьи. Заведующий Лабораторией музейного проектирования А.В. Лебедев рассказывает: «Мы работаем с музеем девять лет, с нуля, видим ситуацию изнутри. Семья Черномырдина передала в музей все личные вещи и коллекции Виктора Степановича. Часто люди не могут поделить старый холодильник, а тут отдали все: уникальные ретроавтомобили, живопись (Айвазовского, Сурикова, Малявина), коллекцию оружия XIX–XX вв., раритеты, связанные с самим Черномырдиным. Они могли пользоваться этим сами, но передали в музей». В настоящее время собрание музея насчитывает свыше 25 000 предметов, часть из которых входит в состав Музейного фонда РФ.

Фото: инстаграм музея

Директор Музея Черномырдина вспоминает: «Вопрос финансирования обсуждается на самом высоком уровне с октября 2019 г., когда председатель правительства Д.А. Медведев дал поручение «проработать вопрос финансового обеспечения деятельности» музея.

Но правительство Медведева ушло в отставку, вместе с ним и вопрос о музее.

Он вновь встал в повестку в июне 2020-го, после обращения к главе государства. Правительство вернулось к обсуждению вариантов… Парадокс в том, что все понимают, что полностью готовый музей, в который вложено столько средств, правильно открыть. Все — за, но финансирования нет».

Музей Черномырдина создан как символический дом: место, где транслируются его ценности, убеждения, принципы… Виктор Степанович всегда был открыт людям. Символический дом закрыт даже в дни памяти первого премьера Новой России. А ведь этот музей — самый крупный на территории Южного Урала. Расположен в двух зданиях: бывшего райкома КПСС (реконструировано) и в новом корпусе.

Фото: инстаграм музея

По сути, это три музея в одном: «о Черномырдине», «коллекции Черномырдина», «земля Черномырдина». Три из одиннадцати экспозиций посвящены самому Виктору Степановичу («В.С. Черномырдин: путь в историю», «Кабинет председателя правительства» и «Черномырдинки»). Шесть экспозиций — предметы, собранные Виктором Степановичем и переданные его семьей («Коллекция автомобилей», «Особая кладовая» (оружие, ордена, живопись), «Премьер вне кабинета», «Тихий Дон» Черномырдина», «Черномырдин и книга», «Книги с дарственными надписями»). Две экспозиции, как того хотел Виктор Степанович, рассказывают о его малой родине («Музей села Черный Отрог» и «Зал райкома: колхозный миф»). Плюс выставки, библиотека и архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, инфраструктура гостеприимства, информационный центр. Последний создан для того, чтобы музей мог выполнять функции туроператора по району и области. Функции музея многозначны, как и его смысл. Упущенное время его работы — это потерянные возможности для изучения истории и понимания времени для тысяч людей. Так неужели у правительства не хватит воли решить вопрос с финансированием и открыть музей для общего посещения, увековечив память человека, столь много сделавшего для страны?

Несмотря на то что Музей Черномырдина закрыт для широкого посещения, он в тестовом режиме два года принимает гостей региона. Вот отзывы побывавших в нем людей.

Екатерина Шульман, политолог, публицист:

«Музей сделан изящно и умно. Он концептуален: все его маршруты приводят к определенным выводам и мыслям. Музей лишен всякого пафоса или официоза, в нем присутствует самоирония, это можно понять по одной только экспозиции с цитатами. Открытие таких культурных объектов в регионах способствует их интеллектуальному развитию, поскольку здесь есть место для досуга, получения и обмена информацией».

Николай Сванидзе, журналист, историк, общественный деятель:

«Очень современный музей, не официозный, не формальный, не скучный. Я очень рекомендую не только людям, которым интересна фигура Виктора Степановича (а таких много), но вообще всем посетить и понять, что такое современный музей. Это просто очень здорово и талантливо сделано. Думаю, тут тропа народная зарастать не будет».

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»:

«В музее есть сюжеты, где, знаете, мороз по коже пробегает — не в каждом музее так. Ну, например, переговоры Черномырдина с Басаевым во время Буденновска. Или трудовая книжка Черномырдина. Последняя запись: «Уволен в связи со смертью». Представляете?!»

Александр Шолохов, президент ИКОМ России:

«Музей Черномырдина — это музей в его правильном понимании. Ведь музей — это прежде всего коллекция, и здесь мы видим огромное количество меморий, раритетов. В то же время он сделан современно: грамотная, профессиональная работа; экспозиции очень информативны, построены правильным образом — хочется остановиться, изучить, рассмотреть…»

Сергей Архангелов, директор Государственного музея Л.Н. Толстого:

«Для меня Музей Черномырдина — живое впечатление, поскольку в 1990-е годы я работал в аппарате правительства, которое возглавлял Виктор Степанович. Очень правильно и красиво построен рассказ о незаурядной личности Черномырдина. Экспозиция понятная, интересная и историчная, а главное — Виктор Степанович показан как человек. У музейщиков есть такое понятие — «градообразующий музей». Этот музей таков. И он станет точкой притяжения многих».

Участник международного молодежного форума «Евразия Global»:

«Музей хорошо сделан, и он душевный. Я далекий от политики человек, но мне было интересно. Я понял, что Черномырдин был редким политиком: он совершал реальные дела, ему доверяли люди».

Татьяна Жабина, жительница с. Черный Отрог:

«Горжусь, что благодаря музею у всего мира есть возможность узнать о судьбе нашего знаменитого земляка. В 1990-е годы на одной из встреч с учителями родной школы Виктор Степанович сказал: «Я абориген по натуре». Приезды в Черный Отрог были для него необходимы, как глоток свежего воздуха, родная земля питала его, он чувствовал здесь прилив сил! Заботливое отношение В.С. Черномырдина к своей малой родине, к ее жителям должно быть примером и для политиков, и для подрастающего поколения. Музей — словно встреча с ним».

Владислав Фельдман,

специально для «Новой»