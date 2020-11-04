Свет в конце тоннеля ещё далёк — Меркель взывает к сознательности немцев

04.11.2020, 6:50, Новости дня

Чтобы позволить себе больше свобод к Рождеству, сейчас необходимо, чтобы все проявили сознательность и ответственность, призывает сограждан Ангела Меркель. В беседе с журналистами канцлер Германии отметила, что частичный карантин неизбежен и ноябрь будет трудным, а дальнейшее развитие событий зависит от каждого, передаёт немецкий телеканал Das Erste.

Такие сцены мысленно представляет себе канцлер, когда она говорит о разуме, об общей ответственности: обеденный перерыв в правительственном квартале, перекус с соблюдением дистанции на осеннем ветру. Вместо перекуса Меркель выдаёт гражданам к обеду горькую пилюлю. Она хочет — она должна — объяснять, убеждать: ноябрь будет трудным, всё зависит от того, чтобы как можно больше людей придерживались ограничения контактов. Она знает, что требует многого.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я верю в демократию, в силу рассудка и ответственности.

Подобные фразы расходятся эхом, но не только они.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Этот свет в конце тоннеля пока ещё довольно далеко.

Один час пятнадцать минут — никакого пафоса, никакого приукрашивания: природная катастрофа столетия, движущаяся по земному шару. Необходимо добиться снижения цифр, пока палаты интенсивной терапии не заполнились до конца. Мантра Меркель: отказ от лишних контактов — это касается всех нас.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Учёные говорят о 75 процентах всех контактов, а это очень и очень много. Из четырёх контактов, которые у нас есть обычно, нужно избегать трёх и оставить один.

Частичный локдаун неизбежен, говорит канцлер. Это несправедливо, говорят деятели культуры и владельцы пивных. Парикмахерские открыты, салоны педикюра — закрыты. Меркель называет это «практичным для жизни», однако остаётся незащищённый фланг.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Кто говорит — вот здесь вы приняли неправильное решение, — тот должен точно сказать мне, в каком месте мы тогда должны сделать то же самое вместо этого.

«Рождество — что же будет с Рождеством?» — хотят знать журналисты. Такой же праздник, как раньше?

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Если в ноябре мы все будем вести себя очень разумно, тогда мы сможем позволить себе больше свобод к Рождеству. Я не думаю, что у нас будут большие шумные новогодние вечеринки. Это будет Рождество в условиях коронавируса, но это не должно быть Рождество в одиночестве.

Идее изолировать пожилых людей и людей, находящихся в группе риска, во благо молодёжи, Меркель дала отпор. Вместо этого: быстрые тестирования для домов престарелых — тогда ничего не будет упущено.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Мы получаем по 10 миллионов в месяц. Возможно, в январе у нас будет по 20 миллионов. Тогда мы сможем совершенно иначе подходить к ситуации и подумать о том, можем ли мы устроить то же самое, например, при посещении дедушек и бабушек, которые не находятся в домах престарелых.

«Вирус наказывает за половинчатость», — на прощание ещё одна фраза со словесной орбиты Меркель. Легко запоминается и подразумевает резонанс. В этот серый ноябрьский день самым ярким акцентом стал жёлтый пиджак Меркель.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.