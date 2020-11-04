Свет в конце тоннеля ещё далёк — Меркель взывает к сознательности немцев
04.11.2020, 6:50, Новости дня
Чтобы позволить себе больше свобод к Рождеству, сейчас необходимо, чтобы все проявили сознательность и ответственность, призывает сограждан Ангела Меркель. В беседе с журналистами канцлер Германии отметила, что частичный карантин неизбежен и ноябрь будет трудным, а дальнейшее развитие событий зависит от каждого, передаёт немецкий телеканал Das Erste.
Такие сцены мысленно представляет себе канцлер, когда она говорит о разуме, об общей ответственности: обеденный перерыв в правительственном квартале, перекус с соблюдением дистанции на осеннем ветру. Вместо перекуса Меркель выдаёт гражданам к обеду горькую пилюлю. Она хочет — она должна — объяснять, убеждать: ноябрь будет трудным, всё зависит от того, чтобы как можно больше людей придерживались ограничения контактов. Она знает, что требует многого.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я верю в демократию, в силу рассудка и ответственности.
Подобные фразы расходятся эхом, но не только они.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Этот свет в конце тоннеля пока ещё довольно далеко.
Один час пятнадцать минут — никакого пафоса, никакого приукрашивания: природная катастрофа столетия, движущаяся по земному шару. Необходимо добиться снижения цифр, пока палаты интенсивной терапии не заполнились до конца. Мантра Меркель: отказ от лишних контактов — это касается всех нас.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Учёные говорят о 75 процентах всех контактов, а это очень и очень много. Из четырёх контактов, которые у нас есть обычно, нужно избегать трёх и оставить один.
Частичный локдаун неизбежен, говорит канцлер. Это несправедливо, говорят деятели культуры и владельцы пивных. Парикмахерские открыты, салоны педикюра — закрыты. Меркель называет это «практичным для жизни», однако остаётся незащищённый фланг.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Кто говорит — вот здесь вы приняли неправильное решение, — тот должен точно сказать мне, в каком месте мы тогда должны сделать то же самое вместо этого.
«Рождество — что же будет с Рождеством?» — хотят знать журналисты. Такой же праздник, как раньше?
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Если в ноябре мы все будем вести себя очень разумно, тогда мы сможем позволить себе больше свобод к Рождеству. Я не думаю, что у нас будут большие шумные новогодние вечеринки. Это будет Рождество в условиях коронавируса, но это не должно быть Рождество в одиночестве.
Идее изолировать пожилых людей и людей, находящихся в группе риска, во благо молодёжи, Меркель дала отпор. Вместо этого: быстрые тестирования для домов престарелых — тогда ничего не будет упущено.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Мы получаем по 10 миллионов в месяц. Возможно, в январе у нас будет по 20 миллионов. Тогда мы сможем совершенно иначе подходить к ситуации и подумать о том, можем ли мы устроить то же самое, например, при посещении дедушек и бабушек, которые не находятся в домах престарелых.
«Вирус наказывает за половинчатость», — на прощание ещё одна фраза со словесной орбиты Меркель. Легко запоминается и подразумевает резонанс. В этот серый ноябрьский день самым ярким акцентом стал жёлтый пиджак Меркель.
Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.
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