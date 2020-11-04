 

Массовые антифранцузские выступления и призывы к бойкоту из-за карикатур не прекращаются

04.11.2020, 6:50, Новости дня

Новая манифестация в Бангладеш собрала около 50 тыс. человек, выражающих недовольство позицией президента Франции Эммануэля Макрона в отношении карикатур на пророка Мухаммеда. Во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются массовые демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что Макрон поощряет оскорбление чувств верующих, и призывают объявить бойкот французской продукции, передаёт Euronews.

Антифранцузская манифестация в столице Бангладеш Дакке собрала не менее 50 тысяч участников. Они откликнулись на призыв радикального движения «Хефазат-э-Ислам». Манифестанты попытались приблизиться к посольству Франции, но были остановлены силами полиции на пути к дипмиссии. Этот протестный марш в Бангладеш стал третьим по счёту за последние дни. 

В целом ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет чувства верующих, защищая право СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Манифестанты призывают к к бойкоту французской продукции. 

Ранее в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera Эммануэль Макрон заявил, что экстремистские силы искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане. 

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Эти карикатуры затрагивают все религии. Нет рисунков, которые направлены против какой-то одной религии. В обществе необходимо взаимоуважение между людьми. Но как президент я не могу ограничивать право на свободу самовыражения из-за того, что результат вызывает возмущение. В ином случае это означает, что я навязываю всей стране моральный или религиозный порядок.

На фоне антифранцузских выступлений и недавних терактов в стране усилена защита церквей и школ. На действительную службу срочно возвращены более 3,5 тысячи резервистов национальной жандармерии. Макрон предупредил, что власти развернут активную борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Британия собралась адаптироваться к «политической войне» с Россией

28.07 / Налаживая мосты между Ираном и США Путин пытается спасти ядерную сделку

09.10 / Раненные в Карабахе российские журналисты вернулись в Москву

11.07 / В Японии на двух военных базах США ввели карантин по коронавирусу

09.07 / Amnesty International осудила обыски у российских активистов

26.08 / Зеленский: Мечтаю, чтобы Днепропетровская область стала космическим мозгом и сердцем всей Европы

02.10 / News Channel 3 – «огненный шар и клубы чёрного дыма» — свидетели рассказали о столкновении американских военных самолётов

06.10 / Демонстранты прорвались на территорию здания парламента Киргизии

01.11 / Белорусы ограбили магазин с муляжом пистолета

29.06 / Станислав Черчесов: Гильерме сейчас номер один

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска