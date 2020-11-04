Трамп вырвался вперед в ключевых штатах Среднего Запада

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04.11.2020, 6:30, Новости дня

Республиканец Дональд Трамп вырвался вперед в Пенсильвании, Огайо и Висконсине – ключевых штатах Среднего Запада.

К 6.17 мск в Пенсильвании обработано 30% бюллетеней. У Трампа 51,8% голосов, у демократа Джозефа Байдена – 45,4%. К этому же времени в Огайо обработано 80% бюллетеней. Здесь у действующего президента США 52% голосов, у кандидата от Демократической партии – 46,6%. Тем временем в Висконсине обработано 39% бюллетеней. В этом штате у главы американской администрации 51,6% голосов, у его соперника по выборам – 46,9%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону,и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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