Байден обошел Трампа в колеблющемся штате Аризона

04.11.2020, 6:30, Новости дня

Кандидат от Демократической партии США после подсчета 73% голосов избирателей обходит действующего американского президента Дональда Трампа в штате Аризона (11 голосов выборщиков) – одном из колеблющихся штатов.

К 6.37 мск обработано 73% бюллетеней. У Байдена 53,7% голосов, у Трампа – 45%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп вырвался вперед в колеблющемся штате Джорджия.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.