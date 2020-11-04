 

Трамп увеличил отрыв от Байдена в Техасе и Флориде

04.11.2020, 6:30, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатах Дональд Трамп увеличил отрыв от кандидата Демократической партии США Джозефа Байдена в Техасе и Флориде.

К 6.53 мск во Флориде обработано 91% бюллетеней. Здесь у Трампа 51,3% голосов, у демократа Джозефа Байдена – 47,8%. К этому же времени в Техасе обработано 73% бюллетеней. В этом штате у действующего президента США на данный момент тоже 51,3% голосов, у кандидата от Демократической партии – 47,4%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп обошел Байдена в проблемном штате Техас, а также вырвался вперед в ключевом штате Флорида.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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