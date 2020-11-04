 

По предварительным результатам Байден получает 70 голосов выборщиков, Трамп – 48 – подсчет Reuters

04.11.2020, 6:28, Новости дня

По предварительным результатам подсчета голосов на президентских выборах в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп получает 48 голосов выборщиков, а его основной соперник, бывщий вице-президент Джо Байден – 70 голосов. Об этом свидетельствуют данные? опубликованные агентством Reuters.

Согласно этим результатам, Трамп победил в Оклахоме (7 голосов выборщиков), Арканзасе (6 голосов), Теннесси (11 голосов), Кентукки (8 голосов), Индиане (11 голосов) и Западной Вирджинии (5 голосов).

Байден победил в Мэриленде (10 голосов), Дэлавере (3 голоса), Нью-Джерси (14 голосов), Нью-Йорке (29 голосов), Вермонте (3 голоса) и Масачусетсе (11 голосов). 

Чтобы выиграть выборы, кандидат должен получить минимум 270 голосов. 

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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